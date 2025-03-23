Футбол
23 марта, 14:30

Грузия — Армения: трансляция стыкового матча Лиги наций

Грузия сыграет с Арменией в ответном стыковом матче Лиги наций 23 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Хвича Кварацхелия (сборная Грузии).
Фото AFP

Сборные Грузии и Армении сыграют в ответном стыковом матче лиги B/C Лиги наций в воскресенье, 23 марта. Игра пройдет на «Динамо Арене» имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси (Грузия). Начало — в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию переклички игрового дня. Ключевые события встречи Грузия — Армения будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире можно смотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Лига наций. Стыковые матчи. Лиги B/C.
23 марта, 17:00. Boris Paichadze Dinamo Arena (Тбилиси)
Грузия
6:1
Армения

В первом матче Грузия победила Армению со счетом 3:0.

Лига наций УЕФА: календарь в актуальном виде, турнирная таблица, статистика, новости и статьи, фото и видео

