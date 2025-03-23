Сборные Грузии и Армении сыграют в ответном стыковом матче лиги B/C Лиги наций в воскресенье, 23 марта. Игра пройдет на «Динамо Арене» имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси (Грузия). Начало — в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию переклички игрового дня. Ключевые события встречи Грузия — Армения будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире можно смотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Лига наций. Стыковые матчи. Лиги B/C.

23 марта, 17:00. Boris Paichadze Dinamo Arena (Тбилиси)

В первом матче Грузия победила Армению со счетом 3:0.

