Грузия с крупным счетом обыграла Армению и сохранила место в лиге B Лиги наций

Сборная Грузии победила Армению в ответном стыковом матче за место в дивизионе B Лиги наций — 6:1.

За грузинскую команду забили Жорж Микаутадзе, оформивший дубль, Георгий Чакветадзе, Отар Китеишвили и Хвича Кварацхелия. Еще один мяч в свои ворота отправил армянский защитник Вараздат Ароян.

У сборной Армении гол забил Эдгар Севикян.

Грузия победила Армению по сумме двух матчей (9:1) и сохранила место в лиге B Лиги наций. Команда Армении опустится в дивизион С.