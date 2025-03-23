Футбол
23 марта, 18:53

Грузия с крупным счетом обыграла Армению и сохранила место в лиге B Лиги наций

Ана Горшкова
Корреспондент
Форвард сборной Грузии Хвича Кварацхелия (слева) в матче против Армении.
Фото Getty Images

Сборная Грузии победила Армению в ответном стыковом матче за место в дивизионе B Лиги наций — 6:1.

За грузинскую команду забили Жорж Микаутадзе, оформивший дубль, Георгий Чакветадзе, Отар Китеишвили и Хвича Кварацхелия. Еще один мяч в свои ворота отправил армянский защитник Вараздат Ароян.

У сборной Армении гол забил Эдгар Севикян.

Грузия победила Армению по сумме двух матчей (9:1) и сохранила место в лиге B Лиги наций. Команда Армении опустится в дивизион С.

Лига наций. Стыковые матчи. Лиги B/C.
23 марта, 17:00. Boris Paichadze Dinamo Arena (Тбилиси)
Грузия
6:1
Армения
