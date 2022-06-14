Гризманн сравнялся с Зиданом по количеству матчей за сборную Франции

Сборная Франции в матче четвертого тура Лиги наций уступила Хорватии (0:1).

Форвард Антуан Гризманн вышел на поле на 80-й минуте. 31-летний француз провел 108-й матч за национальную команду и сравнялся по этому показателю с Зинедином Зиданом. Оба игрока делят шестое место, лидирует по количеству матчей за сборную Франции Лилиан Тюрам.

Гризманн выступает за сборную Франции с марта 2014 года. За 108 матчей форвард забил 42 гола и отдал 31 результативную передачу. Вместе со сборной Гризманн стал чемпионом мира в 2018 году и победителем Лиги наций в сезоне-2020/21.