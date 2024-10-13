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Грилиш — о победе над Финляндией: «Англия могла бы забить еще, но временами нам было трудно»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник сборной Англии Джек Грилиш подвел итоги матча группового турнира Лиги наций против Финляндии (3:1).

«Мы могли бы забить еще, но временами нам было трудно. Мне удалось забить, потому что тренер позволил нам играть со свободой. Я играю с Гомесом на тренировках и знаю, какой он топовый игрок. Празднование было ради моей маленькой дочери. Я пошутил с Трентом перед штрафным: «Забей, и я дам тебе 500 фунтов». И он закинул его в верхний угол.

Что бы ни случилось с тренером сборной Англии, люди всегда будут говорить негативные вещи. Мне нравится приезжать в расположение национальной команды, у нас отличный тренер", — приводит слова Грилиша ITV.

После этого матча Англия с 9 очками в четырех матчах занимает второе место в группе 2 лиги B, Финляндия без очков — на последней строчке.

В следующем матче Англия 14 ноября сыграет на выезде с Грецией, Финляндия в этот же день встретится с Ирландией.

Джек Грилиш
Лига наций УЕФА
Сборная Англии по футболу
Сборная Финляндии по футболу
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