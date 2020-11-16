Греция обыграла Молдавию, Словения оказалась сильнее Косово

Сборная Греции в матче Лиги наций обыграла Молдавию со счетом 2:0.

Отличились Константинос Фортунис и Анастасиос Бакасетас.

В другом матче группы 3 лиги C Словения обыграла Косово со счетом 2:1 — на гол Ведата Муричи хозяева ответили точными ударами Ясмина Куртича и Йосипа Иличича.

После этого тура Словения с 13 очками лидирует в группе 3, Греция с 11 очками — на второй строчке, Косово с 2 очками занимает третью строчку, замыкает таблицу с одним очком Молдавия.

Лига наций C

Группа 3

Молдавия — Греция — 0:2 (0:2)

Голы: Фортунис, 32 (0:1). Бакасетас, 41 (0:2).

Молдавия: Намашко, Армаш, Жардан, Посмак, Рябчук, Чеботару (Епуряну, 46), Ионицэ (Бойчук, 83), Спэтару, Рацэ (Цуркан, 62), Кочук (Каймаков, 46), Дамашкан (Дрос, 72).

Греция: Влаходимос, Тзавеллас, Цимикас (Кирьякопулос, 62), Хатзидиакос, Мавриас, Фортунис (Тзолис, 65), Зека, Бухалакис, Бакасетас, Павлидис (Якумакис, 79), Лимниос (Хадзийованис, 78).

Предупреждения: Мавриас, 47. Жардан, 61. Посмак, 90+1.

Судья: Йович (Хорватия).

15 ноября. Кишинев. Стадион «Зимбру».

Лига наций C

Группа 3

Словения — Косово — 2:1 (0:0)

Голы: Муричи, 58 (0:1). Куртич, 63 (1:1). Иличич, 90+4 — с пенальти (2:1).

Словения: Белец, Мевля, Блажич, Стоянович, Балковец, Вучкич (Шпорар, 68), Иличич (Коутер, 90+6), Куртич, Бохар, Ветрих, Ловрич (Чрнигой, 87).

Косово: Мурич, Алити, Ррахмани, Хадергьонай, Войвода, В.Бериша, Крюэзиу (Кастрати, 71), Раскай, Б.Бериша (Рашани, 84), Муричи, Жегрова (Хасани, 90+1).

Предупреждения: Ловрич, 9. Б.Бериша, 16. Войвода, 45. Мевля, 64. Ррахмани, 90+2. Жегрова, 90+4.

Судья: Франковски (Польша).

15 ноября. Любляна. Стадион «Стожице».