Греция разгромила Финляндию, Албания обыграла Украину в Лиге наций

Сборная Греции дома разгромила Финляндию в матче первого тура Лиги наций — 3:0.

Дубль оформил Фотис Иоаннидис, автогол на счету Беньямина Кельмана.

Греция 10 сентября сыграет на выезде с Ирландией, Финляндия в этот же день отправится в гости к Англии.

Албания на выезде обыграла Украину — 2:1. Матч проходил в Праге.

У албанцев голы забили Ардиан Исмайли и Ясир Асани. У украинцев отметился Ефим Конопля.

10 сентября Албания примет Грузию, Украина сыграет на выезде с Чехией.