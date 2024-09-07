Футбол
Лига наций УЕФА
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

7 сентября, 23:43

Греция разгромила Финляндию, Албания обыграла Украину в Лиге наций

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Сборная Греции дома разгромила Финляндию в матче первого тура Лиги наций — 3:0.

Дубль оформил Фотис Иоаннидис, автогол на счету Беньямина Кельмана.

Греция 10 сентября сыграет на выезде с Ирландией, Финляндия в этот же день отправится в гости к Англии.

Лига наций B. Группа 2
07 сент, 21:45. Georgios Karaiskakis (Пирей)
Греция
3:0
Финляндия

Албания на выезде обыграла Украину — 2:1. Матч проходил в Праге.

У албанцев голы забили Ардиан Исмайли и Ясир Асани. У украинцев отметился Ефим Конопля.

10 сентября Албания примет Грузию, Украина сыграет на выезде с Чехией.

Лига наций B. Группа 1
07 сент, 21:45. epet ARENA (Прага)
Украина
1:2
Албания

Лига наций УЕФА
Сборная Албании по футболу
Сборная Греции по футболу
Сборная Украины по футболу
Сборная Финляндии по футболу
Читайте также
Овечкин улетел из России в США
Ученик Тутберидзе Самсонов рассказал о целях на новый сезон
Памфилова сообщила о голосовании на выборах в 62 из 83 регионов России
Тайфун унес жизни 14 человек. Что известно об отмене матча сборной России с Таиландом
В Италии указали на поворотный момент в конфликте и неизбежном поражении ВСУ
В Москве арестован преподаватель вуза по делу о разжигании ненависти
Популярное видео
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости