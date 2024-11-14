Сборные Греции и Англии встретятся в матче 5-го тура Лиги наций в четверг, 14 ноября. Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Афинах, стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

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Команды играют в группе 2 Лиги В с Ирландией и Финляндией. После четырех туров Греция единолично лидирует с 12 очками. Англия находится на втором месте с 9 очками. Встреча команд в первом круге завершилась победой греков в гостях со счетом 2:1.