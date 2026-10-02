Рамуш: «В сборной Португалии много классных игроков, и у тренера большой выбор»

Нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамуш прокомментировал победу над Данией (4:2) в матче Лиги наций УЕФА.

«Всегда приятно забивать, приносить пользу, отдавать голевые передачи и забивать, как сегодня. Но главное — победа. У нас в команде много классных игроков, и у тренера большой выбор», — приводит официальный сайт УЕФА слова Рамуша

Португалия одержала третью победу в трех матчах под руководством Жорже Жезуша и с 9 очками лидирует в четвертой группе Лиги A. Дания с 3 очками идет второй.

В следующем матче Португалия примет Норвегию, а Дания на выезде встретится с Данией. Обе игры пройдут 4 октября.