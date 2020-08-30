Головин получил травму и рискует пропустить матчи сборных
16:21
Полузащитник «Монако» Александр Головин заменен из-за травмы по ходу первого тайма матча 2-го тура чемпионата Франции против «Метца». 24-летний хавбек покинул поле уже на 15-й минуте.
Головин был вызван в сборную России на матчи Лиги наций против Сербии (3 сентября) и Венгрии (6 сентября).
Судя по всему, хавбек получил травму задней поверхности бедра и рискует пропустить матчи сборной.
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