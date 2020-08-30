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Головин получил травму и рискует пропустить матчи сборных

16:21
Александр Головин. Фото ФК «Монако»
Александр Головин. Фото ФК «Монако»
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Полузащитник «Монако» Александр Головин заменен из-за травмы по ходу первого тайма матча 2-го тура чемпионата Франции против «Метца». 24-летний хавбек покинул поле уже на 15-й минуте.

Головин был вызван в сборную России на матчи Лиги наций против Сербии (3 сентября) и Венгрии (6 сентября).

Судя по всему, хавбек получил травму задней поверхности бедра и рискует пропустить матчи сборной.

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре-2020




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