Головин получил травму и рискует пропустить матчи сборных

Полузащитник «Монако» Александр Головин заменен из-за травмы по ходу первого тайма матча 2-го тура чемпионата Франции против «Метца». 24-летний хавбек покинул поле уже на 15-й минуте.

Головин был вызван в сборную России на матчи Лиги наций против Сербии (3 сентября) и Венгрии (6 сентября).

Судя по всему, хавбек получил травму задней поверхности бедра и рискует пропустить матчи сборной.