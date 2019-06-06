Голландия и Англия назвали составы на полуфинал Лиги наций

Сборные Голландии и Англии объявили составы на полуфинал Лиги наций, который состоится сегодня, 6 июня. Начало – в 21.45 по московскому времени.

Состав Голландии: Силлессен, де Лигт, ван Дейк, Бергвайн, Вайналдум, Бабел, Депай, де Рон, Блинд, де Йонг, Дюмфрис.

Состав Англии: Пикфорд, Уокер, Стоунс, Магуайр, Стерлинг, Санчо, Чилуэлл, Райс, Делф, Баркли, Рэшфорд.

Победитель матча встретится в финале турнира со сборной Португалии, которая переиграла Швейцарию​ (3:1).

Лига наций: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр