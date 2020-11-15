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Голландия победила Боснию и Герцеговину, Вайналдум сделал дубль

21:51
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Сборная Голландии одержала победу в матче Лиги наций против Боснии и Герцеговины. Голландцы выиграли со счетом 3:1.

Дубль в составе победителей сделал полузащитник Джорджиньо Вайналдум.

Голландия после этой победы набрала 8 очков и вышла на первое место в группе. Но у Италии и Польши есть матч в запасе.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/N/nation-league/tables/

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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