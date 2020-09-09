Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич считает, что третий гол Франции? решил исход матча Лиги наций (2:4). Также он признался, что остался доволен игрой своей команды.

— Мы провели отличные 43 минуты, имели несколько шансов забить, затем потеряли концентрацию и дважды пропустили, — цитирует пресс-служба УЕФА Далича. — Это нас разочаровало, но во втором тайме мы снова начали играть хорошо. Нам удалось сравнять счет, но затем пропустили с углового, и это решило исход матча.