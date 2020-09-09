Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига наций

«Гол с углового решил исход матча». Далич — о поражении от Франции

07:32

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич считает, что третий гол Франции? решил исход матча Лиги наций (2:4). Также он признался, что остался доволен игрой своей команды.

— Мы провели отличные 43 минуты, имели несколько шансов забить, затем потеряли концентрацию и дважды пропустили, — цитирует пресс-служба УЕФА Далича. — Это нас разочаровало, но во втором тайме мы снова начали играть хорошо. Нам удалось сравнять счет, но затем пропустили с углового, и это решило исход матча.

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир