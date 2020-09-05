Гол Мбаппе принес Франции победу над Швецией

Сборная Франции на выезде обыграла команду Швеции (1:0) в матче первого тура третьей группы дивизиона А Лиги наций.

Единственный мяч на 41-й минуте забил Кильян Мбаппе. В конце матча пенальти не реализовал Антуан Гризманн. В следующем туре Франция примет Хорватию, а Швеция — Португалию.

Лига наций А

Группа 3

1-й тур

Швеция — Франция — 0:1 (0:1)

Гол: Мбаппе, 41.

Нереализованный пенальти: Гризманн, 90+5 (мимо)

Швеция: Ольсен, Лустиг, Бенгтссон (Сема, 89), Янссон, Линделеф, Ларссон (Кулушевски, 70), Экдаль, Куэйсон (Гвидетти, 77), Форсберг, Олссон, Берг.

Франция: Ллорис, Варан, Динь, Кимпембе, Дюбуа (Менди, 88), Упамекано, Рабьо, Канте, Гризманн, Жиру (Н`Зонзи, 90+2), Мбаппе (Марсьяль, 77).

Предупреждения: Упамекано, 3. Линделеф, 90+4.

Судья: Марчиняк (Польша).

5 сентября. Стокгольм. Стадион «Френдс Арена».