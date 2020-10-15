УЕФА признал гол защитника сборной Косова Флорана Хадергьоная лучшим в полуфинале плей-офф за место на Евро-2020. Футболист «Хаддерсфилд Таун» поразил ворота Македонии эффектным «парашютом» из-за штрафной. Мяч косоварам не помог — Македония победила 2:1 и вышла в финал.

?? ??? Florent Hadergjonaj effort claims GOAL OF THE ROUND title ?#EQbestgoal | @SOCARofficial pic.twitter.com/7PPhXLv8G9 — UEFA Nations League (@EURO2020) October 15, 2020

Помимо Хадергьоная, на награду претендовали исландец Гильфи Сигурдссон (первый гол в ворота Румынии, 2:1), серб Сергей Милинкович-Савич (второй гол в ворота Норвегии, 2:1), а также норвежский полузащитник «Ростова» Матиас Норманн (гол в ворота Сербии, 1:2).