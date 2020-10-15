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Гол игрока сборной Косова — лучший в полуфиналах плей-офф за место на Евро

14:50
Флоран Хадергьонай. Фото Twitter
Флоран Хадергьонай. Фото Twitter
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УЕФА признал гол защитника сборной Косова Флорана Хадергьоная лучшим в полуфинале плей-офф за место на Евро-2020. Футболист «Хаддерсфилд Таун» поразил ворота Македонии эффектным «парашютом» из-за штрафной. Мяч косоварам не помог — Македония победила 2:1 и вышла в финал.

Помимо Хадергьоная, на награду претендовали исландец Гильфи Сигурдссон (первый гол в ворота Румынии, 2:1), серб Сергей Милинкович-Савич (второй гол в ворота Норвегии, 2:1), а также норвежский полузащитник «Ростова» Матиас Норманн (гол в ворота Сербии, 1:2).

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