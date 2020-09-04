Гол Бергвайна принес Голландии победу над Польшей

В матче первого тура первой группы дивизиона А Лиги наций сборная Голландии обыграла команду Польши (1:0).

Единственный мяч забил Стевен Бергвайн. В следующем туре Голландия примет Италию, а Польша на выезде сыграет со сборной Боснии и Герцеговины.

Лига наций А

Группа 1

1-й тур

Голландия — Польша — 1:0 (0:0)

Гол: Бергвайн, 61.

Голландия: Силлессен, ван Дейк, Фелтман, Аке, Хатебур, Вайналдум, де Рон, Ф.де Йонг, Депай, Промес (Л.де Йонг, 90+2), Бергвайн (ван де Бек, 74).

Польша: Щенсны, Глик, Берешиньски, Кендзера, Беднарек, Крыховяк, Клих, Зелиньски (Модер, 77), Шиманьски, Юзвяк (Грощицки, 71), Пентек (Милик, 63).

Предупреждения: Пентек, 21. Клих, 33. Юзвяк, 56. Глик, 63. де Рон, 71. Депай, 74. Ф.де Йонг, 89. Беднарек, 90+1.

Судья: Кабаков (Болгария).

4 сентября. Амстердам. Стадион «Йохан Кройф Арена».