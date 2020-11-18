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Гнабри назвал заслуженным разгромное поражение от Испании

03:01
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Нападающий сборной Германии Серж Гнабри после поражения от Испании в Лиге наций (0:6) отметил, что у немцев ничего не получалось. По его словам, испанцы заслуженно победили.

— У нас сегодня ничего не получилось, — цитирует пресс-служба УЕФА Гнабри. — Они заслуженно победили с таким счетом. Испанцы хорошо сыграли. В отличие от нас. Теперь мы знаем, где находимся. Ненормально проигрывать Испании так крупно.

Испания — Германия

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030115--spain-vs-germany/

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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