Гнабри назвал заслуженным разгромное поражение от Испании
03:01
Нападающий сборной Германии Серж Гнабри после поражения от Испании в Лиге наций (0:6) отметил, что у немцев ничего не получалось. По его словам, испанцы заслуженно победили.
— У нас сегодня ничего не получилось, — цитирует пресс-служба УЕФА Гнабри. — Они заслуженно победили с таким счетом. Испанцы хорошо сыграли. В отличие от нас. Теперь мы знаем, где находимся. Ненормально проигрывать Испании так крупно.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030115--spain-vs-germany/