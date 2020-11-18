Гнабри назвал заслуженным разгромное поражение от Испании

Нападающий сборной Германии Серж Гнабри после поражения от Испании в Лиге наций (0:6) отметил, что у немцев ничего не получалось. По его словам, испанцы заслуженно победили.

— У нас сегодня ничего не получилось, — цитирует пресс-служба УЕФА Гнабри. — Они заслуженно победили с таким счетом. Испанцы хорошо сыграли. В отличие от нас. Теперь мы знаем, где находимся. Ненормально проигрывать Испании так крупно.