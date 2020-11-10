Главный врач сборной России Безуглов рассказал о секрете долголетия Жиркова

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов в интервью пресс-службе национальной команды рассказал о том, за счет чего защитнику Юрию Жиркову в 37 лет удается оставаться на ведущих ролях.

— Это генетика, — подчеркнул Безуглов. — У него уникальные скоростно-силовые показатели. У него уникальные показатели по восстановлению, какие были, например, у Сергея Игнашевича. Также важно то, что у Юрия в молодости не было операций на крупных суставах. Кроме того, Юрий любит футбол и умеет в него играть. Все это позволяет ему оставаться в топе в 37 лет. Уверен, что и в следующем году он сможет спокойно играть и за свою команду, и за сборную.

В ноябре сборную России ждут товарищеский матч против Молдавии (12 ноября) и две заключительные игры группового турнира Лиги наций — с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября). Все встречи пройдут на выезде.