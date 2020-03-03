Главный тренер сборной Турции считает Россию самым сильным соперником по группе Лиги наций

Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш считает команду России самым сильным соперником по группе в Лиге наций. Также в третьей группе лиги B оказались Венгрия и Сербия.

— Мы уважаем команды Венгрии и Сербии, но сборная Россия сильнее их, однако мы должны ее пройти, чтобы выйти в дивизион А, — цитирует Гюнеша ТАСС. — С россиянами мы играли в 2018 году, у них хорошая команда, которая здорово играла на чемпионате мира. Думаю, что нам предстоит отличный поединок.

Команды Венгрии и Сербии тоже показывают хороший футбол, и я отмечу, что нас сильнейшая группа в дивизионе В.