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Главный тренер сборной Турции считает Россию самым сильным соперником по группе Лиги наций

22:17
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Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш считает команду России самым сильным соперником по группе в Лиге наций. Также в третьей группе лиги B оказались Венгрия и Сербия.

— Мы уважаем команды Венгрии и Сербии, но сборная Россия сильнее их, однако мы должны ее пройти, чтобы выйти в дивизион А, — цитирует Гюнеша ТАСС. — С россиянами мы играли в 2018 году, у них хорошая команда, которая здорово играла на чемпионате мира. Думаю, что нам предстоит отличный поединок.

Команды Венгрии и Сербии тоже показывают хороший футбол, и я отмечу, что нас сильнейшая группа в дивизионе В.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7893113

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