Хави — о матче Нидерландов с Сербией: «Могли действовать лучше, но победу заслужили»

Главный тренер сборной Нидерландов Хави прокомментировал победу над сборной Сербии в матче 2-го тура Лиги наций.

Игра прошла 27 сентября на стадионе «Райко Митич» в Белграде и завершилась со счетом 2:1 в пользу нидерландцев. Сборная Нидерландов одержала первую победу под руководством Хави.

«Мы могли бы действовать лучше в высоком прессинге, в среднем блоке и в линии обороны, но победу мы заслужили. Я хочу, чтобы мы владели мячом и прессинговали все 90 минут. Возможно, это потребует смены менталитета, но именно так я хочу, чтобы мы играли. Сербия сильна индивидуально, и когда на поле вышли Тадич, Йович и Костич, игра изменилась, но я чувствовал, что мы заслуживаем победы», — приводит пресс-служба УЕФА слова Хави.

В 1-м туре Лиги наций Нидерланды сыграли вничью с Германией (1:1). Следующий матч на турнире нидерландцы проведут 1 октября против Греции.

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