Футбол
Лига наций УЕФА
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

Сегодня, 14:49

Черчесов о работе в Казахстане: «Даже лучшие гимнастки делают шпагат только в одну сторону. А мне надо и туда, и сюда»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Станислав Черчесов.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, за счет чего команда сможет взять реванши в матчах Лиги наций.

Подопечные российского специалиста провели три игры в турнире, потерпев поражения от Словении (0:3) и Австрии (0:4) и сыграв вничью с Норвегией (0:0).

«За счет только коллективных действий — что в обороне, что в атаке. Концентрация весь матч», — заявил Черчесов на пресс-конференции.

При этом тренер отметил, что видит улучшения в игре сборной Казахстана.

«Мы вчера просмотрели игру — реально сбалансированно. Посмотрите, пожалуйста, картинку и сравните с предыдущими двумя играми. Даже геометрия абсолютно разная. Можно сказать, мы в начале пути. Я постоянно это говорю. Даже лучшие гимнастки мира делают шпагат только в одну сторону. А мне надо и туда, и сюда. Причем я его не умею делать. Но надо. С этим мы столкнулись, мы это принимаем, мы свою работу делаем и будем делать так, как считаем правильным», — добавил специалист.

В воскресенье, 13 октября, сборная Казахстана на своем поле примет Словению в рамках 4-го тура Лиги наций. Начало матча — в 16.00 по московскому времени.

61-летний Черчесов занял пост главного тренера национальной команды Казахстана в июне этого года. Ранее в своей карьере россиянин возглавлял «Ференцварош», «Легию», «Динамо», «Спартак», а также сборную России.

Станислав Черчесов
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Казахстана по футболу
Читайте также
Федерация футбола Албании пожаловалась на Чехию в УЕФА из-за кричалок про Косово
Ивлева не пустили на матч хоккейного «Динамо»
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Захарова прокомментировала опубликованное МИД Испании видео с парком Горького
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Михайловка в ДНР
Семак высказался о Соболеве, Глушенков назвал неожиданного кумира и не приехал к Карпину. Что происходит в «Зените» во время паузы в РПЛ
Популярное видео
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Тюмень»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Пари НН»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Чайка»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Дубль Кордобы и победный мяч Мусаева на 89-й минуте: все голы РПЛ 6 октября
«Родина» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 11-го тура 5 октября
«Зенит» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости