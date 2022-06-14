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Адиев — об успехе Казахстана в Лиге Наций: «Это все *****»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал успех команды в Лиге наций
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Магомед Адиев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал победу над сборной Словакии (2:1) в Лиге наций УЕФА.

«Сложная игра со сложным соперником. Понимали их силы. Понятно, что у любой команды есть свои нюансы. Пытались блокировать их сильные стороны и искать свои моменты в ответных контратаках. Считаю, что нам это удалось. Да, был рваный второй тайм, но были отрезки, в которых мы выглядели как солидная команда. Хотя соперник больше владел мячом, были подходы. Наша игра в любом случае идет в зачет. Это был четвертый мяч подряд, и мы в них практически 15-ю людьми действовали. Не могу не отметить ту энергетику, которая дала нам страна в комментариях и на поле. Это, конечно, вдохнуло в нас дополнительные силы.
Феномен сборной Казахстана? В футболе есть победы, есть поражения. И этот матч мог сложиться по-разному. Могли и проиграть. Но это не отменяет того факта, что у нас есть раздевалка. Это самая главная победа и самый главный успех, который удалось сделать тренерскому штабу. Объединить парней идеей, что мы можем. Почему нет? Какой бы ты план не выстраивал, каким бы ты тренером не был — это все ***. Раздевалка должна быть объединена идеей. Если это есть, то ты в любом случае получишь результат. Если у тебя есть набор фантастических футболистов и ты супер-тренер, но нет единения в раздевалке, то ты ничего не добьешься. Главный феномен нашей сборной — это раздевалка», — приводит Sport.kz слова Адиева.

Сборная Казахстана лидирует в группе 3 лиги C в Лиге наций УЕФА с 10 очками в 4 матчах. Команда дважды победила Словакию (1:0, 2:1), выиграла у Азербайджана (2:0) и сыграла вничью с Белоруссией (1:1).

Казахстану осталось провести два матча в Лиге наций — против Белоруссии (22 сентября) и Казахстана (25 сентября).

Источник: https://www.sports.kz/news/eto-vs-hernya-magomed-adiev-prokommentiroval-uspeh-kazahstana-vlige-natsiy

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16%

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Обе забьют - да

11%

2.10
Магомед Адиев
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Казахстана по футболу
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