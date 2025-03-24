Футбол
24 марта, 07:32

Спаллетти: «В первом тайме нам не хватило решимости, а во втором мы увидели Италию, которую все ждали»

Алина Савинова

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти рассказал, что у команды не получилось в первом тайме ответного матча с Германией (3:3) в 1/4 финала Лиги наций.

После первых 45 минут встречи итальянцы проигрывали 0:3, а после перерыва команда Спаллетти забила три гола подряд.

«В первом тайме нам не хватило решимости, чтобы играть и дать команде шанс проявить себя как индивидуально, так и коллективно. Затем мы осознали, что должны были сделать больше, и увидели ту Италию, которую все ждали. Мы знали, что Германия будет оказывать на нас сильное давление, но я ожидал чего-то большего. В перерыве мы поговорили в раздевалке и поняли, чего хотели», — приводит RAI Sport слова тренера.

По итогам двух матчей Германия обыграла Италию (2:1 и 3:3) и вышла в полуфинал Лиги наций, итальянцы завершили выступление в турнире.

Футбол
Сборная Германии по футболу
Сборная Италии по футболу
Лучано Спаллетти
