Главный тренер сборной Голландии подтвердил, что в команде нет больных коронавирусом
Главный тренер сборной Голландии Франк де Бур сообщил, что в команде нет футболистов, которые сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает AD.
Ранее стало известно, что полузащитник Тонни Вилена, сдавший положительный тест на инфекцию 10 ноября, вылечился, однако покинул расположение национальной команды. Он вернется в «Краснодар» в понедельник, 16 ноября.
В сезоне-2020/21 Вилена провел 13 матчей за «Краснодар», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.