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Главный тренер сборной Голландии подтвердил, что в команде нет больных коронавирусом

17:02
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Главный тренер сборной Голландии Франк де Бур сообщил, что в команде нет футболистов, которые сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает AD.

Ранее стало известно, что полузащитник Тонни Вилена, сдавший положительный тест на инфекцию 10 ноября, вылечился, однако покинул расположение национальной команды. Он вернется в «Краснодар» в понедельник, 16 ноября.

В сезоне-2020/21 Вилена провел 13 матчей за «Краснодар», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.

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