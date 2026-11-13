Тренер сборной Германии Клопп — перед матчем с Сербией: «Чувствуем себя очень хорошо подготовленными»

Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп рассказал о подготовке команды к матчу пятого тура группового этапа Лиги наций против Сербии.

«Это была действительно хорошая неделя: никто не получил травм. Мы чувствуем себя очень хорошо подготовленными. Мы растем вместе. Мы действительно хорошо ладим, и здесь царит отличная атмосфера.

Мы точно не знаем, как они подойдут к игре. Что мы знаем наверняка, так это то, что они хорошо организованы и имеют четкий план игры, когда владеют мячом. То, что произошло в первой встрече, сейчас для нас ничего не значит. Мы хотели бы показать, что хорошо использовали свое время», — цитирует Клоппа пресс-служба УЕФА.

Первая встреча команд состоялась 1 октября в Мюнхене и завершилась победой Германии со счетом 2:0.

Встреча состоится 13 ноября в Белграде. Начало встречи — в 22.45 по московскому времени.