Дешам рассчитывает на победу над Хорватией в матче Лиги наций

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал подготовку к предстоящему матчу группового турнира Лиги наций против Хорватии.

После трех матчей действующие чемпионы мира занимают последнее место в группе.

«Мы обязаны удачно завершить эту серию матчей, выложившись по максимуму и победив хорватов. Беспокойства нет. Да, мы рассчитывали на другой результат, но сейчас мы находимся не на пике физической формы и даем поиграть некоторым молодым футболистам», — цитирует Далича пресс-служба УЕФА.

Матч Франция — Хорватия пройдет на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция) 13 июня. Начало — в 21.45 мск.