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Сегодня, 14:33

Дешам рассчитывает на победу над Хорватией в матче Лиги наций

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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал подготовку к предстоящему матчу группового турнира Лиги наций против Хорватии.

После трех матчей действующие чемпионы мира занимают последнее место в группе.

«Мы обязаны удачно завершить эту серию матчей, выложившись по максимуму и победив хорватов. Беспокойства нет. Да, мы рассчитывали на другой результат, но сейчас мы находимся не на пике физической формы и даем поиграть некоторым молодым футболистам», — цитирует Далича пресс-служба УЕФА.

Матч Франция — Хорватия пройдет на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция) 13 июня. Начало — в 21.45 мск.

Дидье Дешам
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Лига наций УЕФА
Сборная Франции по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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Златко Далич настроен на победу Хорватии в матче с Францией
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