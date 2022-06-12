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Дешам — о Гризманне: «Он не в лучшей форме, это влияет на динамику игры»

Дешам обеспокоен нынешней формой Гризманна
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам признался, что беспокоится о форме нападающего Антуана Гризманна.

В 29 матчах чемпионата Испании форвард забил за «Атлетико» 3 гола.

«Я знал, что в этих играх Антуан не играл по 90 минут. Он не в лучшей форме. Это проявляется на его игре и влиянии на динамику игры», — цитирует Дешама AS.

За сборную Франции Гризманн не забивал в 6 матчах подряд. В составе «Атлетико» 31-летний француз последний раз отличился в январе этого года.

Антуан Гризманн
Дидье Дешам
Сборная Франции по футболу
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