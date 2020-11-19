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Главный тренер сборной Боснии взял на себя ответственность за поражение от Италии

04:42
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Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Душан Баевич взял на себя вину за поражение от Италии в Лиге наций (0:2). Боснийцы заняли последнее место в группе и выбыли в Лигу B.

— Мы бились, но в итоге пали, — цитирует пресс-служба УЕФА Баевича. — Не нужно никого обвинять, кроме меня. Я горжусь, что возглавлял эту команду.

Босния и Герцеговина — Италия

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030124--bosnia-and-herzegovina-vs-italy/

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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