Главный тренер сборной Боснии взял на себя ответственность за поражение от Италии
04:42
Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Душан Баевич взял на себя вину за поражение от Италии в Лиге наций (0:2). Боснийцы заняли последнее место в группе и выбыли в Лигу B.
— Мы бились, но в итоге пали, — цитирует пресс-служба УЕФА Баевича. — Не нужно никого обвинять, кроме меня. Я горжусь, что возглавлял эту команду.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030124--bosnia-and-herzegovina-vs-italy/
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