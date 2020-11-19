Главный тренер сборной Боснии взял на себя ответственность за поражение от Италии

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Душан Баевич взял на себя вину за поражение от Италии в Лиге наций (0:2). Боснийцы заняли последнее место в группе и выбыли в Лигу B.

— Мы бились, но в итоге пали, — цитирует пресс-служба УЕФА Баевича. — Не нужно никого обвинять, кроме меня. Я горжусь, что возглавлял эту команду.