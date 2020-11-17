Главный тренер Хорватии Далич: «Мы не слишком сильны на данный момент, но такова реальность»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился мнением о выступлении команды в Лиге наций.

Хорватия в пяти матчах набрала 3 очка и располагается на третьем месте в группе 3 лиги А.

«Мы сыграли в финале чемпионата мира и уверенно вышли на Евро-2020. Знаю, что мы не слишком сильны на данный момент, но такова реальность. Я не хочу жаловаться. Лучше покажу, что горжусь быть главным тренером Хорватии. Я не теряю уверенности и по-прежнему мотивирован продолжать работу, несмотря на невзгоды», — приводит слова Далича официальный сайт УЕФА.