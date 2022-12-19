Главный тренер «Айнтрахта» возглавить сборную Австрии
Главный тренер немецкого «Айнтрахта» Оливер Гласнер мог стать главным тренером национальной сборной Австрии.
«Официального предложения не было, но контакт был. Одна минута — и обеим сторонам стало ясно, что для Австрии есть лучший руководитель команды, чем Оливер Гласнер, и что для Оливера Гласнера лучше остаться во Франкфурте», — приводит слова специалиста Bild.
В настоящий момент главным тренером австрийской команды является Ральф Рангник.
Сборная Австрии не смогла пробиться на чемпионат мира-2022, который прошел в Катаре.
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