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Глава израильской службы безопасности лично в Париже контролирует ситуацию на матче Франция — Израиль

Евгений Козинов
Корреспондент
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Глава израильской общей службы безопасности (ШАБАК) Ронен Бар прибыл в Париж, чтобы лично контролировать чрезвычайные меры безопасности, предпринятые местными и израильскими службами безопасности на матче Лиги наций Франция — Израиль.

Перед началом игры болельщики на трибунах «Стад де Франс» освистали гимн Израиля.

Также в первом тайме на стадионе произошла потасовка между болельщиками команд. Службе безопасности стадиона удалось остановить массовую стычку.

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Футбол
Сборная Израиля по футболу
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