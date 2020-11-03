Гиггз не будет работать со сборной Уэльса в ближайших матчах. Его подозревают в нападении на девушку

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз не будет готовить команду к ближайшим матчам, сообщает федерация футбола Уэльса. С командой будет работать его ассистент Роберт Пейдж.

В официальном заявлении федерации указано, что такое решение было принято по взаимному согласию сторон. 12 ноября валлийцы сыграют товарищеский матч со сборной США, а затем проведут два матча Лиги наций — с Ирландией (15 ноября) и Финляндией (18 ноября).

Ранее Гиггз был арестован по подозрению в нападении на свою девушку. Сам он отрицает свою вину. 46-летний валлиец был допрошен, после чего его освободили под залог до завершения расследования. Из участка Гиггз вышел в понедельник днем.