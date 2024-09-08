Лихтенштейн на 90+14-й минуте ушел от поражения в матче с Гибралтаром в Лиге наций

Сборная Гибралтара и национальная команда Лихтенштейна сыграли вничью в матче второго тура Лиги наций — 2:2.

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1 — гол Гибралтара забил Лиэм Уокер, у Лихтенштейна отличился Ферхат Салам.

На 90+7-й минуте Джеймс Скэнлон вывел Гибралтар вперед, но через некоторое время Николас Хаслер снова сравнял счет, реализовав пенальти.

Сборная Гибралтара набрала 1 очко за один матч и занимает второе место в 1-й группе Лиги D. Национальная команда Лихтенштейна после двух встреч с 1 баллом идет третьей. Таблицу возглавляет Сан-Марино (3).