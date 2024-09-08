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Сегодня, 21:06

Лихтенштейн на 90+14-й минуте ушел от поражения в матче с Гибралтаром в Лиге наций

Алина Савинова
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Сборная Гибралтара и национальная команда Лихтенштейна сыграли вничью в матче второго тура Лиги наций — 2:2.

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1 — гол Гибралтара забил Лиэм Уокер, у Лихтенштейна отличился Ферхат Салам.

На 90+7-й минуте Джеймс Скэнлон вывел Гибралтар вперед, но через некоторое время Николас Хаслер снова сравнял счет, реализовав пенальти.

Сборная Гибралтара набрала 1 очко за один матч и занимает второе место в 1-й группе Лиги D. Национальная команда Лихтенштейна после двух встреч с 1 баллом идет третьей. Таблицу возглавляет Сан-Марино (3).

Лига наций D. Группа 1
08 сент, 19:00. Europa Point Stadium (Гибралтар)
Гибралтар
2:2
Лихтенштейн
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Гибралтара по футболу
Сборная Лихтенштейна по футболу
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