Германия впервые победила в Лиге наций
Германия одержала первую в истории победу в Лиге наций. В матче группового турнира немцы одолели Украину — 2:1.
До этого в розыгрыше Лиги наций немцы четырежды сыграли вничью и дважды проиграли.
Ни одной победы в Лиге наций пока не одержали Андорра, Ирландия, Исландия, Латвия, Мальта, Сан-Марино и Северная Ирландия.
? - Germany win a Nations League match for the first time in their 7th attempt, leaving Andorra, Malta, San Marino, Latvia, Iceland, Northern Ireland and Republic of Ireland as the only countries without a Nations League win. #NationsLeague #UKRGER— Gracenote Live (@GracenoteLive) October 10, 2020
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.