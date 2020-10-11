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Германия впервые победила в Лиге наций

00:05
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Германия одержала первую в истории победу в Лиге наций. В матче группового турнира немцы одолели Украину — 2:1.

До этого в розыгрыше Лиги наций немцы четырежды сыграли вничью и дважды проиграли.

Ни одной победы в Лиге наций пока не одержали Андорра, Ирландия, Исландия, Латвия, Мальта, Сан-Марино и Северная Ирландия.

Украина — Германия

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