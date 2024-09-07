Сборная Германии по футболу сыграет с национальной командой Венгрии в матче группы А3 Лиги наций в субботу, 7 сентября. Игра пройдет на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорф (Германия). Начало — в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги Наций. Следить за ключевыми событиями встречи Германия — Венгрия можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире можно смотреть в онлайн-кинотеатре Okko в разделе Спорт по платной подписке.

Германия и Венгрия попали в Лигу А группу 3 вместе с Нидерландами, Боснией и Герцеговиной.

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