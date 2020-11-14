Германия — Украина: прямая трансляция матча
В субботу, 14 ноября, состоится матч группового турнира Лиги наций, в котором сборная Германии на своем поле примет Украину. Начало матча — в 22.45 по московскому времени.
Обе команды имеют одинаковое количество очков в группе 4 лиги А, набрав по 6 баллов в четырех встречах. Сборные расположились на втором и третьем местах, отставая от лидера — Испании, всего на одно очко.
Следить за матчем Германия — Украина вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча Германия — Украина
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.