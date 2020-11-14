В субботу, 14 ноября, состоится матч группового турнира Лиги наций, в котором сборная Германии на своем поле примет Украину. Начало матча — в 22.45 по московскому времени.

Обе команды имеют одинаковое количество очков в группе 4 лиги А, набрав по 6 баллов в четырех встречах. Сборные расположились на втором и третьем местах, отставая от лидера — Испании, всего на одно очко.

Следить за матчем Германия — Украина вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча Германия — Украина