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Германия — Украина: где смотреть, прямая трансляция матча начнется в 22.45

09:00
Германия сыграет против Украины в Лиге наций. Фото twitter.com/DFB_Team_EN
Германия сыграет против Украины в Лиге наций. Фото twitter.com/DFB_Team_EN
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В субботу, 14 ноября, состоится матч группового турнира Лиги наций, в котором сборная Германии на своем поле примет Украину. Начало матча — в 22.45 по московскому времени.

Обе команды имеют одинаковое количество очков в группе 4 лиги А, набрав по 6 баллов в четырех встречах. Сборные расположились на втором и третьем местах, отставая от лидера — Испании, всего на одно очко.

Следить за матчем Германия — Украина вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча Германия — Украина

Германия — Украина

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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