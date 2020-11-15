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Германия обыграла Украину, Швейцария и Испания сыграли вничью

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Тимо Вернер. Фото Сборная Германии.
Тимо Вернер. Фото Сборная Германии.
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В матче пятого тура дивизиона А Лиги наций сборная Германии победила команду Украины (3:1). Дубль в составе победителей сделал Тимо Вернер.

Сборная Швейцарии сыграла винчью в матче с Испанией (1:1). Голы забивали Ремо Фройлер и Херард Морено. У гостей дважды не реализовал пенальти Серхио Рамос. Швейцарцы доигрывали матч в меньшинстве после удаления Нико Эльведи.

С девятью очками немцы лидируют в четвертой группе. У Испании восемь очков и вторая позиция. На третьем месте Украина — шесть очков. Швейцария замыкает таблицу с тремя очками.

Лига наций А

Группа 4

Германия — Украина — 3:1 (1:0)

Швейцария — Испания — 1:0 (1:0)

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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