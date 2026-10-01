Германия обыграла Сербию и одержала первую победу при Клоппе
Германия дома победила Сербию в матче 3-го тура Лиги наций — 2:0.
Счет на 39-й минуте с передачи Флориана Вирца открыл Том Бишоф. На 61-й минуте Вирц удвоил преимущество немцев.
Германия одержала первую победу под руководством Юргена Клоппа. Ранее команда сыграла вничью с Нидерландами (1:1) и уступила Греции (0:1).
Сербия (0 очков) потерпела третье поражение подряд и остается последней в квартете.
В следующем матче Германия на выезде сыграет с Грецией, а Сербия в гостях с Нидерландами. Обе игры пройдут 4 октября.
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