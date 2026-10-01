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Германия — Сербия: счет и результат матча Лиги наций 1 октября 2026

Германия обыграла Сербию и одержала первую победу при Клоппе

Игнат Заздравин
Корреспондент
Флориан Вирц и Срджан Бабич.
Фото Reuters

Германия дома победила Сербию в матче 3-го тура Лиги наций — 2:0.

Счет на 39-й минуте с передачи Флориана Вирца открыл Том Бишоф. На 61-й минуте Вирц удвоил преимущество немцев.

Германия одержала первую победу под руководством Юргена Клоппа. Ранее команда сыграла вничью с Нидерландами (1:1) и уступила Греции (0:1).

Сербия (0 очков) потерпела третье поражение подряд и остается последней в квартете.

В следующем матче Германия на выезде сыграет с Грецией, а Сербия в гостях с Нидерландами. Обе игры пройдут 4 октября.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 2.
01 октября, 21:45. Алльянц Арена (Мюнхен)
Германия
2:0
Сербия

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Флориан Вирц
Юрген Клопп
Лига наций УЕФА
Сборная Германии по футболу
Сборная Сербии по футболу
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