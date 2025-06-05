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5 июня 2025, 00:03

Португалия победила Германию в полуфинале Лиги наций, Роналду забил решающий гол

Руслан Минаев
Криштиану Роналду и Нуну Мендеш.
Фото Reuters

Сборная Португалии победила Германию в полуфинале Лиги наций — 2:1. Игра проходила на «Альянц Арене» в Мюнхене.

Счет в матче открыли хозяева — на 48-й минуте гол забил Флориан Вирц. На 63-й минуте у гостей отметился Франсишку Консейсау, спустя пять минут гол забил Криштиану Роналду.

Португалия вышла в финал Лиги наций и встретится с победителем матча Испания — Франция. Германия сыграет в матче за третье место.

Лига наций A. 1/2 финала.
04 июня 2025, 22:00. Алльянц Арена (Мюнхен)
Германия
1:2
Португалия

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Криштиану Роналду
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Германии по футболу
Сборная Португалии по футболу
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