Португалия победила Германию в полуфинале Лиги наций, Роналду забил решающий гол

Сборная Португалии победила Германию в полуфинале Лиги наций — 2:1. Игра проходила на «Альянц Арене» в Мюнхене.

Счет в матче открыли хозяева — на 48-й минуте гол забил Флориан Вирц. На 63-й минуте у гостей отметился Франсишку Консейсау, спустя пять минут гол забил Криштиану Роналду.

Португалия вышла в финал Лиги наций и встретится с победителем матча Испания — Франция. Германия сыграет в матче за третье место.