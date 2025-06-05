Португалия победила Германию в полуфинале Лиги наций, Роналду забил решающий гол
Сборная Португалии победила Германию в полуфинале Лиги наций — 2:1. Игра проходила на «Альянц Арене» в Мюнхене.
Счет в матче открыли хозяева — на 48-й минуте гол забил Флориан Вирц. На 63-й минуте у гостей отметился Франсишку Консейсау, спустя пять минут гол забил Криштиану Роналду.
Португалия вышла в финал Лиги наций и встретится с победителем матча Испания — Франция. Германия сыграет в матче за третье место.
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