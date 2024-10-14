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Сегодня, 10:45

Германия — Нидерланды: во сколько смотреть сегодня матч Лиги наций

Германия проведет матч Нидерландами в Лиге наций 14 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Матч Лиги наций между сборными Германии и Нидерландов пройдет в понедельник, 14 октября, в Мюнхене на «Альянц Арене» и начнется в 21.45 по московскому времени.

Трансляция игры в прямом эфире доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт» (при наличии подписки на стриминговый сервис).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события и результат игры Германия — Нидерланды отслеживайте в матч-центре на нашем сайте.

Лига наций A. Группа 3
14 окт, 21:45. Allianz Arena (Мюнхен)
Германия
Нидерланды

Германия и Нидерланды играют в лиге А в группе 3 с Венгрией и Боснией и Герцеговиной. Немцы занимают первое место с 7 очками в трех турах, у голландцев — 5 очков и 2-е место.

Сборная Германии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
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