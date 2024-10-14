Гол Левелинга принес сборной Германии победу над Нидерландами в Лиге наций

Сборная Германии в матче группового турнира Лиги наций обыграла Нидерланды со счетом 1:0.

Единственный гол на 63-й минуте забил Джейми Левелинг. На второй минуте ВАР отменил гол Левелинга из-за офсайда.

В другом матче группы Венгрия победила Боснию и Герцеговину (2:0).

Германия с 10 очками занимает первое место в группе 3 лиги A, Нидерланды с 5 очками на второй строчке, Венгрия с 5 очками — на третьем месте, Босния и Герцеговина с одним баллом — на последнем.