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14 октября, 23:40

Гол Левелинга принес сборной Германии победу над Нидерландами в Лиге наций

Сергей Разин
корреспондент
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14 октября. Сборная Германии обыграла Нидерландов (1:0).
Фото Reuters

Сборная Германии в матче группового турнира Лиги наций обыграла Нидерланды со счетом 1:0.

Единственный гол на 63-й минуте забил Джейми Левелинг. На второй минуте ВАР отменил гол Левелинга из-за офсайда.

В другом матче группы Венгрия победила Боснию и Герцеговину (2:0).

Германия с 10 очками занимает первое место в группе 3 лиги A, Нидерланды с 5 очками на второй строчке, Венгрия с 5 очками — на третьем месте, Босния и Герцеговина с одним баллом — на последнем.

Лига наций A. Группа 3
14 окт, 21:45. Allianz Arena (Мюнхен)
Германия
1:0
Нидерланды
Лига наций A. Группа 3
14 окт, 21:45. Bilino Polje (Зеница)
Босния и Герцеговина
0:2
Венгрия

Лига наций УЕФА
Сборная Боснии и Герцеговины по футболу
Сборная Венгрии по футболу
Сборная Германии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
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