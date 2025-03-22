Футбол
Германия — Италия: время начала матча Лиги наций, где смотреть трансляцию

Сборные Германии и Италии встретятся в матче четвертьфинала Лиги наций
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборная Германии примет Италию в ответном матче четвертьфинала Лиги наций в воскресенье, 23 марта. Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия), стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня плей-офф Лиги наций. Ключевые события игры Германия — Италия можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по подписке на стриминговый ресурс. Сервис также ведет перекличку лучших моментов вечерних игр Лиги наций в формате мультикаста.

Лига наций A. 1/4 финала.
23 марта, 22:45. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Германия
3:3
Италия

Первая игра Италии и Германии в четвертьфинале Лиги наций состоялась в Милане в четверг, 20 февраля, и завершилась победой немцев со счетом 2:1.

