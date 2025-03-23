Германия — Италия: трансляция матча 1/4 финала Лиги наций
Германия сыграет с Италией в 1/4 финала Лиги наций 23 марта
Сборная Германии сыграет с командой Италии в ответном матче 1/4 финала Лиги наций в воскресенье, 23 марта. Игра состоится на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия) и начнется в 22.45 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию переклички игрового дня. За ключевыми событиями встречи Германия — Италия можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.
В первом матче немецкая сборная победила итальянцев со счетом — 2:1.
