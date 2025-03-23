Сборная Германии сыграет с командой Италии в ответном матче 1/4 финала Лиги наций в воскресенье, 23 марта. Игра состоится на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия) и начнется в 22.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию переклички игрового дня. За ключевыми событиями встречи Германия — Италия можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Лига наций A. 1/4 финала.

23 марта, 22:45. Signal Iduna Park (Дортмунд)

В первом матче немецкая сборная победила итальянцев со счетом — 2:1.

Лига наций УЕФА: календарь в актуальном виде, турнирная таблица, статистика, новости и статьи, фото и видео