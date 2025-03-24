Сборная Германии по сумме двух матчей обыграла Италию и вышла в полуфинал Лиги наций

Сборная Германии в ответном матче четвертьфинала плей-офф Лиги наций сыграла вничью с Италией со счетом 3:3.

В составе немецкой сборной отличились Йозуа Киммих, Джамаль Мусиала и Тим Кляйндинст. У итальянцев дубль на счету Мойзе Кина, еще один гол на 90+5-й минуте забил Джакомо Распадори, реализовавший пенальти.

По итогам двух матчей Германия обыграла Италию (2:1 и 3:3) и вышла в полуфинал Лиги наций, где встретится с победителем матча Португалия — Дания.