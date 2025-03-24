Футбол
24 марта, 00:43

Сборная Германии по сумме двух матчей обыграла Италию и вышла в полуфинал Лиги наций

Сергей Разин
корреспондент
23 марта. Сборная Германии сыграла вничью с Италией (3:3).
Фото Reuters

Сборная Германии в ответном матче четвертьфинала плей-офф Лиги наций сыграла вничью с Италией со счетом 3:3.

В составе немецкой сборной отличились Йозуа Киммих, Джамаль Мусиала и Тим Кляйндинст. У итальянцев дубль на счету Мойзе Кина, еще один гол на 90+5-й минуте забил Джакомо Распадори, реализовавший пенальти.

По итогам двух матчей Германия обыграла Италию (2:1 и 3:3) и вышла в полуфинал Лиги наций, где встретится с победителем матча Португалия — Дания.

Лига наций A. 1/4 финала.
23 марта, 22:45. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Германия
3:3
Италия

Лига наций УЕФА
Сборная Германии по футболу
Сборная Италии по футболу
  • IQ-87%

    Да он там написал довольно откровенную муть-типа -тогда в мое время все было лучше и девушки и тд-вроде моложе меня а туда же-сейчас вообще редко кто играет изящно и красиво-разве что Испания

    24.03.2025

  • Секир-башка

    Итальянцы смотрелись вполне достойно.

    24.03.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Где там ваш Кудинов, предсказывавший Италии поражение в одну калитку?

    24.03.2025

  • инок

    Матч огонь. Обе команды молодцы! Доставили удовольствие.

    24.03.2025

  • Archon

    Проблемы = целиком Италии..

    24.03.2025

  • vlad.pussev

    Такой футбол нам нужен!

    24.03.2025

    • Бельгия разгромила Украину в ответном стыковом матче и сохранила место в дивизионе A Лиги наций

    Сборная Ирландии обыграла Болгарию и сохранила место в дивизионе B Лиги наций

