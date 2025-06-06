Германия и Франция сыграют в матче за 3-е место Лиги наций 8 июня

Сборные Германии и Франции сыграют в матче за третье место Лиги наций в воскресенье, 8 июня. Игра пройдет на «МХП-Арене» в Штутгарте (Германия), начало — 16.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Основные события и результат игры Германия — Франция можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Лига наций A. Матч за 3-е место.

08 июня, 16:00. MHPArena (Штутгарт)

Трансляция матча Германия — Франция в прямом эфире пройдет на платформе «Okko Спорт» и начнется в 16.00 мск. Смотреть контент онлайн-кинотеатра можно при наличии подписки на сервис.

В 1/2 финала Лиги наций Германия уступила Португалии (1:2), а Франция — Испании (4:5).

Финальный матч Португалии и Испании начнется в 22.00 мск.