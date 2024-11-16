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Сегодня, 21:45

Германия — Босния: онлайн-трансляция матча Лиги наций

Германия и Босния сыграют в Лиге наций 16 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото Getty Images

Сборные Германии и Боснии сыграют в 5-м туре Лиге наций в субботу, 16 ноября. Матч пройдет на стадионе «Европа-парк Штадион» во Фрайбурге (Германия), начало — в 22.45 по московскому времени.

Трансляцию игры Германия — Босния в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт» (контент по подписке). Также сервис транслирует лучшие моменты всех вечерних встреч Лиги наций — лучшие момент в одной перекличке.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги наций. Следить за ключевыми событиями игры Германия — Босния можно также в матч-центре на нашем сайте.

Лига наций A. Группа 3
16 нояб, 22:45. Europa-Park Stadion (Фрайбург)
Германия
Босния

Германия и Босния играют в группе 3 лиги А с Нидерландами и Венгрией. После четырех туров немцы занимают 1-е место с 10 очками, у боснийцев — 1 очко и 4-е место.

Лига наций УЕФА
Сборная Боснии и Герцеговины по футболу
Сборная Германии по футболу
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