Сборные Германии и Боснии сыграют в 5-м туре Лиге наций в субботу, 16 ноября. Матч пройдет на стадионе «Европа-парк Штадион» во Фрайбурге (Германия), начало — в 22.45 по московскому времени.

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Германия и Босния играют в группе 3 лиги А с Нидерландами и Венгрией. После четырех туров немцы занимают 1-е место с 10 очками, у боснийцев — 1 очко и 4-е место.