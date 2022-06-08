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Сегодня, 00:35

Германия — Англия: видеообзор матча Лиги наций

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
7 июня. Германия — Англия — 1:1.
Фото Reuters

Сборные Германии и Англии сыграли вничью в матче группового турнира Лиги наций — 1:1. Встреча прошла на стадионе «Альян Арена».

В первом тайме на 23-й минуте хозяева забили. Однако после просмотра повтора ВАР гол Йонаса Хофманна был отмене.

После перерыва Хофманн забил без нарушения правил и гол был засчитан. Англичане сравняли счет на последних минутах — нападающий Харри Кейн реализовал пенальти.

Следующим соперником Германии будет команда Венгрии. Сборная Англии встретится с командой Италии. Матчи пройдут 11 июня.

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Сборная Англии по футболу
Сборная Германии по футболу
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