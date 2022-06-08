Германия — Англия: видеообзор матча Лиги наций

Сборные Германии и Англии сыграли вничью в матче группового турнира Лиги наций — 1:1. Встреча прошла на стадионе «Альян Арена».

В первом тайме на 23-й минуте хозяева забили. Однако после просмотра повтора ВАР гол Йонаса Хофманна был отмене.

После перерыва Хофманн забил без нарушения правил и гол был засчитан. Англичане сравняли счет на последних минутах — нападающий Харри Кейн реализовал пенальти.

Следующим соперником Германии будет команда Венгрии. Сборная Англии встретится с командой Италии. Матчи пройдут 11 июня.