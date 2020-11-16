Газзаев подвел итоги матча с Турцией: «Критика в адрес сборной России необоснованна»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» высказался об итогах матча Лиги наций Турция — Россия (3:2).

— Вижу много критики в адрес сборной, считаю ее необоснованной, — отметил «СЭ» Газзаев. — У команды есть конечная цель — выиграть свою группу в Лиге наций, и сейчас Россия идет на первом месте. Если говорить о вчерашнем матче, то большую часть игры мы провели в меньшинстве, но за исключением редких отрезков, наша сборная владела преимуществом. Конечно, любое поражение нежелательно и неприятно. Но на дистанции турнира могут быть разные результаты: проигрыши, победы и ничьи. Самое главное, как ты завершишь свое выступление, выполнишь ли цель. Наша задача — взять первое место и подняться в дивизионе Лиги наций. Для этого нам нужно в заключительной игре побеждать Сербию, тогда никто не вспомнит об этом поражении от Турции.

— Если говорить о работе судьи, то пенальти, наверное, действительно неоднозначный. Несколько раз пересматривал повтор, ничего там не увидел, сложно давать такой одиннадцатиметровый. Это, безусловно, ошибка судьи. А в эпизоде с удалением Семенова шла обоюдная борьба. Изначально турок хватал нашего игрока за футболку, потом Андрей его прихватил. Наверное, Семенов должен был почувствовать, что его придерживают, но он стал бороться до конца, и в итоге арбитр, к большому сожалению, заметил только фол россиянина, — заявил Газзаев. (Севастиан Терлецкий)

Свой заключительный матч сборная России проведет на выезде против Сербии 18 ноября. Начало — в 22.45 (мск).