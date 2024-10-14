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Газзаев — об игре Казахстана при Черчесове: «Стартуешь неудачно, заканчиваешь хорошо»

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал «СЭ» неудачный старт Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной Казахстана.

13 октября казахстанцы уступили Словении в матче группового турнира Лиги наций (0:1). Ранее сборная Казахстана проиграла словенцам (0:3) и Австрии (0:4), а также сыграла вничью с Норвегией (0:0).

«Станислав Саламович опытный тренер, плюс он только недавно начал работать. Он очень опытный специалист, и везде, где он работал, у него был результат: и в сборной, и на клубном уровне. Знаю, что руководство его поддерживает и поспособствует тому, чтобы он смог исправить ситуацию. Да, действительно, ситуация непростая, но я надеюсь, что его квалификация и опыт помогут это преодолеть. Конечно, старт был неудачный, но знаете, говорят: «стартуешь неудачно, заканчиваешь хорошо, а когда хорошо стартуешь — заканчиваешь плохо». Поэтому давайте его поддержим», — сказал Газзаев «СЭ».

Казахстан с одним очком занимает последнее место в группе 3 лиги B. 14 октября команда проведет домашний матч против Австрии.

61-летний Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне этого года.

(Денис Сафронов

)

Станислав Черчесов
Лига наций УЕФА
Сборная Казахстана по футболу
Валерий Газзаев
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