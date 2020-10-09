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Газинский рассказал, почему сборной России с трудом даются голы в ворота шведов

17:05
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Полузащитник сборной России Юрий Газинский прокомментировал поражение от сборной Швеции (1:2) в контрольном матче.

«Шведы — очень хорошая команда, и давно это уже доказала. Они знают как играть, умело выполняют установку тренера. А это в современном футболе очень много значит», — отметил Газинский в интервью прес-службе сборной России.

Сборная продолжает подготовку к матчам в Лиге наций с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября) на «ВТБ Арене».

Дополнительная информация:

https://youtu.be/XkXTZ4-o7cM

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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